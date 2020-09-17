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    ABD'de Sally kasırgası tırı devirdi

    Kasırganın etkisiyle devrilen tır, başka bir araçtan anbean görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 11:13
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    ABD'de Sally kasırgası tırı devirdi

    ABD'yi etkisi altına alan Sally kasırgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Florida-Alabama hattını vuran kasırganın etkisi trafikte de görüldü.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir tır şiddetli rüzgar sırasında yolda ilerliyordu.

    TIRIN DEVRİLME ANI

    Sürücü, tüm çabasına rağmen tırın kontrolünü sağlayamadı. Tır, güçlü rüzgarın etkisiyle yolda devrildi.

    O anlar, başka bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ABD'de Sally kasırgası tırı devirdi ViDEO

    ABD de Sally kasırgası tırı devirdi #1

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