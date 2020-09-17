Kasırganın etkisiyle devrilen tır, başka bir araçtan anbean görüntülendi.

ABD'yi etkisi altına alan Sally kasırgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Florida-Alabama hattını vuran kasırganın etkisi trafikte de görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir tır şiddetli rüzgar sırasında yolda ilerliyordu.

TIRIN DEVRİLME ANI

Sürücü, tüm çabasına rağmen tırın kontrolünü sağlayamadı. Tır, güçlü rüzgarın etkisiyle yolda devrildi.

O anlar, başka bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de Sally kasırgası tırı devirdi ViDEO