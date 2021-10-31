ABD'de 'küçük kamış utancı' protestosu

ABD'nin Los Angeles şehrinde yüzlerce kadın ve erkek penisi daha küçük olanları desteklemek için yürüyüş düzenlendi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde görenleri şaşkına çeviren bir eylem gerçekleştirildi.

Toplanan yüzlerce kişi, "küçük kamış utancı" olarak etiketlenen şeye karşı bir protestoya katıldı.

Şehir merkezi boyunca yürüyen protestocular, küçük penislilere destek oldu.

Yaratıcı sloganların ortaya çıktığı yürüyüşte, "Küçük kamışları Tanrı yarattı" benzeri dövizler taşındı.

BİR GARİP PROTESTO...

Yürüyüş sosyal medyada çok sayıda kullanıcının dikkatini çekerken, çeşitli geyiklere de neden oldu.

Öte yandan Amerikan Psikoloji Birliği'ne dayandırılan verilere göre, Amerikalı erkeklerin yüzde 45'i daha büyük bir penis isterken, yüzde 55'iyse penisinden memnun.

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