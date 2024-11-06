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AA

ABD'deki tarihi seçim devam ediyor.

Bazı eyaletlerde oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başlarken Donald Trump, büyük oranda ipi göğüsledi.

Donald Trump'ın öne geçmesinin ardından, Meksika'da binlerce düzensiz göçmenin yola çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

"TRUMP KORKUSU YOLLARA DÜŞÜRDÜ"

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

GÖÇMENLER, YETKİLİLERDEN ENGEL OLMAMALARINI İSTEDİ

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 75 AZALDI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Aralık 2023'ten Ekim 2024'e kadar ABD sınırına gelen göçmen sayısının yüzde 75 azaldığını belirtti.