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ABD’de sel: 4 bin kişi elektriksiz kaldı Abone Olun

ABD’de sel: 4 bin kişi elektriksiz kaldı Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. 4 binden fazla bölge sakini elektriksiz kaldı.

AA ABD'nin Nevada eyaletinde cuma gününden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle Las Vegas Strip’te su baskınları yaşanırken kentte 4 binden fazla bölge sakini elektriksiz kaldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine sulardan geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. 700 uçuş ertelendi Olumsuz hava koşulları nedeniyle 700 uçuş ertelenirken 100’den fazla uçuş iptal edildi. Son 11 yılın en büyük yağışı Son 11 yılın eylül ayı yağış ortalaması rekorunun kırıldığı kentte herhangi büyük bir kaza bildirilmedi.

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