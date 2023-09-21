İHA
ABD'de sel felaketi yaşandı.
Atlanta kentinde meydana gelen felakette, şiddetli yağış sonrasında caddede su baskını oluştu.
Polis ekipleri, felakete müdahale etmek için harekete geçti.
Aracın camını copla kırdılar
Caddedeki bir aracın yarıya kadar sel suyuna gömüldüğünü fark eden polis, sürücüyü kurtarmak için beline kadar gelen suya girdi.
Polis, kapıları açılmayan camın aracını copuyla kırdı ve aracın yanındaki itfaiye görevlisi ile birlikte sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı.
O anlar kamerada
O anlar polisin vücut kamerasına yansırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)