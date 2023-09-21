ABD'de sel felaketi! Suya gömülen sürücüye camı kırarak müdahale ettiler Atlanta kentindeki şiddetli yağış, caddede su baskınına neden olurken, polis ekipleri suya gömülen aracı fark etti. Beline kadar gelen suya giren polis, sürücüyü araç camını kırarak kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ABD'de sel felaketi yaşandı. Atlanta kentinde meydana gelen felakette, şiddetli yağış sonrasında caddede su baskını oluştu. Polis ekipleri, felakete müdahale etmek için harekete geçti. Aracın camını copla kırdılar Caddedeki bir aracın yarıya kadar sel suyuna gömüldüğünü fark eden polis, sürücüyü kurtarmak için beline kadar gelen suya girdi. Polis, kapıları açılmayan camın aracını copuyla kırdı ve aracın yanındaki itfaiye görevlisi ile birlikte sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı. O anlar kamerada O anlar polisin vücut kamerasına yansırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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