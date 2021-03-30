ABD’de sel felaketinin bilançosu artıyor: 7 ölü

Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeni ile Nashville’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kenti, hafta sonundan bu yana şiddetli yağış ve fırtına teslim oldu.

Sel felaketinin yaşandığı kentte, ölümler meydana geldi.

Tennessee Sağlık Dairesi, Davidson County’de beş, Cheatham County’de bir ve Hawkins County’de bir kişinin sel nedeni ile öldüğünü açıkladı.

130 KİŞİ KURTARILDI

Nashville polisi, su basan bir evsizler kampında 64 yaşındaki bir erkek ve 46 yaşındaki bir kadının cesedine ulaşıldığını, 70 yaşındaki bir kişinin sel sularına kapılmış bir araçta ölü bulunduğu, 65 yaşındaki bir kişinin ise sular altında kalan aracından inmeye çalışırken boğulduğunu açıkladı.

Nashville’de en az 130 kişinin, mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldıkları ifade edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Ulusal meteoroloji servisi, Tennessee'nin bazı bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceğini duyurdu.