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    ABD'de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi

    ABD'de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi

    ABD’nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.
    • AA
    • 05.02.2022 - 05:12
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    ABD'de geçtiğimiz haftalarda başlayan ve büyük etki edeceği söylenen "Bomba Siklonu", ABD'nin bir çok eyaletini etkisi altına almıştı.

    Bir hafta aradan sonra tekrar başlayan fırtına, ABD'nin orta kesimlerinden, kuzeydoğu eyaletlerine doğru ilerleyerek hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.

    ABD'nin doğusunda kar fırtınası - Video Arşiv

    YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

    New York ve Boston’da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    ABD de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi #1

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    ABD de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi #2

    300 BİN KİŞİ ELEKTRİK SIKINTISI ÇEKTİ

    PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.

    ABD de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi #3

    TOPLAM 6 BİN 400 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

    FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600’den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400’ü geçtiği bildirildi.

    ABD de sert geçen kış, hayatı olumsuz etkiledi #4


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