ABD'de sevgilisinin evine gitmesine izin vermeyen ailesini katletti

Haber Merkezi

ABD'nin Indiana eyaletinde korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

17 yaşındaki Raymond Ronald Lee Childs, kız arkadaşının evinde yatıya kalmak istedi.

Durumu ailesine haber veren genç, olumsuz cevap aldı.

İzni koparamayan genç, ailesiyle tartışmaya başladı.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

17 yaşındaki Raymond, annesinin kendisine hakaret etmesi sonucu okul çantasında çıkardığı silahla annesini vurdu.

Annelerinin kanlar içinde kaldığını gören diğer aile üyeleri ise çığlık çığlığa kaldı.

6 KİŞİYİ KATLETTİ

AP News'in haberine göre Reymond, sırasıyla evdeki herkesi öldürdü.

Saldırıda anne Kezzie Childs (42), baba Raymond Childs (42), ve kardeşleri Elijah Childs (18), Rita Childs (13), Kiara Hawkins (19) ve Kiara'nın doğmamış bebeği hayatını kaybetti.

Komşuların silah seslerini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çocuğu yakaladı.

2 SUÇ VE 6 CİNAYETTEN YARGILANACAK

17 yaşındaki genç, indirim almaması için bir yetişkin olarak yargılanacak.

Marion Bölgesi'ndeki duruşmada jüri, kendisini 6 cinayet, bir cinayet teşebbüsü ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından suçlu buldu.

Ceza duruşması 7 Ocak 2025 tarihine belirlendi