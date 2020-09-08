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    ABD'de sıcaklık 30 derece birden düştü

    ABD'de sıcaklık 30 derece birden düştü

    Montana ve Colorado eyaletlerinde kutup girdabı ile sıcaklık kısa sürede 30-33 derece birden düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 05:01
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    ABD'de meydana gelen kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu.

    Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

    PERŞEMBE GÜNÜ HAVA TEKRAR ISINMAYA BAŞLAYACAK

    Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.

    Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

    ABD de sıcaklık 30 derece birden düştü #1

    ABD de sıcaklık 30 derece birden düştü #2

    ABD de sıcaklık 30 derece birden düştü #3

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