ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 ölü ABD’nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybederken, 150 bin kişi elektriksiz kaldı. Nashville ve Clarksville şehirlerinde acil durum ilan edildi.

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İHA

ABD’nin Tennessee eyaletinde hortum çıktı...

Eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle Nashville şehrinde 3 kişi ve Clarksville şehrinde biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Clarksville’e bağlı Montgomery bölgesi yetkilileri, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

150 bin ev elektriksiz kaldı

Hortumda binalar büyük hasar görürken, eyalette 150 bin kişi elektriksiz kaldı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Clarksville Belediye Başkanı Joe Pitts, bugün de devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle şehirde sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

"Belediye olarak kederli günlerinde onlara yardım etmeye hazırız"

Pitts, “Bu yıkıcı hadisede sevdiklerini kaybeden aileler için üzgünüz. Belediye olarak kederli günlerinde onlara yardım etmeye hazırız” dedi.

Nashville Belediye Başkanı Freddie O'Connell ise yaptığı açıklamada, “Bugün bir fırtına, topluluğumuzdaki birçok kişi için dünyayı tersine çevirdi” ifadelerini kullanarak, şehirde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)