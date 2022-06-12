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    ABD'de silah reformu yanlıları gösteri düzenledi

    ABD'de art arda yaşanan silahlı saldırıların ardından gündeme gelen silah reformu için binlerce kişi yürüyüş yaptı.
    • 12.06.2022 - 05:25
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 05:34
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    ABD'de silah reformu yanlıları gösteri düzenledi

    ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri gerçekleştirildi.

    Binlerce kişi katıldı

    2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından Florida'nın Parkland kentinde kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyün)" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

    Protestoda konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongrenin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

    ABD'de silah reformu yanlıları gösteri düzenledi - Video

    Kurbanların aileleri de katıldı

    Gösteriye, 14 Mayıs'ta New York'un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı.

    ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

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    Biden silah düzenlemelerini içeren yasa tasarısını onaylamıştı

    AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

    Öte yandan ABD'nin birçok kentinde de "March for Our Lives" platformu tarafından organize edilen protestolar gerçekleştirildi.

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    ABD'de silah reformu yanlıları gösteri düzenledi

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