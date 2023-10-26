ABD'de silahlı saldırı: 22 ölü, 60 yaralı ABD'nin Maine eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi ise yaralandı.

AA

ABD'den dehşet veren silahlı saldırı haberi geldi.

22 kişi yaşamını yitirdi

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Saldırgan görüntülendi

Saldırgan, aralarında bir restoran ve bowling salonunun da bulunduğu birçok yeri hedef aldı.

Ayrıca Androscoggin Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)