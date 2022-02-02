ABD'de siyahilerin üniversitelerine bombalı tehditlerde artış yaşanıyor

Edward Waters Üniversitesi kampüsünün çevresinde patlayıcılar bulundu. Beyaz Saray, "Bu tür saldırıları ciddiye alıyoruz" dedi.

ABD’de 1964 öncesinde siyahilerin okumasına izin verilen üniversite ve kolejler, son dönemde saldırı tehditleriyle karşılaşıyor.

Washington, Georgia ve Louisiana’da bulunan ve 1964 yılı öncesinde siyahi öğrencilerin okumasına izin verilen kolej ve üniversitelerin yer aldığı eğitim kurumlarına 1 ay içerisinde ikinci kez bomba tehdidi yapıldı.

BOMBA TEHDİDİ NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tarihi Siyahi Üniversite ve Kolejleri (HBCU) kampüsünün çevresine patlayıcı yerleştirildiği iddiasının ardından yapılan aramada herhangi bir düzenek bulunamadı. Ancak, okullarda eğitime ara verildi.

"BU ZAMANDA TESADÜF DEĞİL" AÇIKLAMASI

Florida’da bulunan Edward Waters Üniversitesi Rektörü A. Zachary Faison, kampüsün çevresinden çok sayıda patlayıcı bulunduğunu ifade ederek, “Bu tehdidi bu zamanda almamızın tesadüf olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, bomba tehditlerinin farkında olunduğu ifade edilirken, bu tehditlere ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

BEYAZ SARAY: CİDDİYE ALIYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu tür saldırıları ciddiye aldıklarını ifade ederek, saldırıların amacının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.