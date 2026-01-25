ABD'de soğuk hava evsizleri vurdu: 3 cansız beden bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, aşırı soğuk hava dalgasının esiri oldu...

Soğuklar nedeniyle New York şehrinde, Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki farklı adreslerde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

New York polisi, soğuklardan hayatını kaybettiği düşünülen 1'i kadın 3 kişinin tespit edildiği olaylarda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi. Adli tıp uzmanları, kişilerin resmi ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmalar yürütüyor.

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi günü sıcaklıkların gece boyunca yaklaşık eksi 12 dereceye kadar düştüğünü yazdı.

9 BİN 600 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkede günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyen fırtınaların tam etkilerine yönelik endişeli bekleyiş devam ediyor. Çeşitli kaynaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle enerji ve ulaşım altyapısında hayatı felç eden aksaklıklar yaşandığını belirtiyor.

Uçuş verilerinin incelendiği FlightAware adlı internet sitesinin verilerine göre bugün için planlanan ancak hava şartları nedeniyle iptal edilen uçuşların sayısı en az 9 bin 600'e yükseldi.

500 BİN HANEDE ELEKTRİK SIKINTISI

Fırtına nedeniyle çeşitli eyaletlerde büyük ölçüde elektrik kesintileri de yaşanmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının incelendiği PowerOutage internet sitesinin paylaştığı son verilere göre, yerel saatle 07.23 itibarıyla elektrik kesintisi yaşanan hanelerin sayısı 500 bine yükseldi.

Mississippi, Teksas ve Tennessee eyaletlerinin her birinde en az 100 bin hanenin kesintilerden etkilendiği belirtilirken, Louisiana ve New Mexico eyaletlerindeki enerji altyapısının da olumsuz hava şartlarından etkilendiği belirtildi.

EYALETLERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Fırtınaların henüz tam etkisini göstermediği ABD'de dün planlanan 4 binden fazla sefer daha iptal edilmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington'un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirmişti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketleri ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor." demişti.

Noem ayrıca ifadeleri sırasında halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulunarak, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"FELAKET NİTELİĞİNDE ETKİLER BEKLENİYOR"

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu bölgelerinde yaygın ve yoğun buz birikimine yol açacak, alışılmadık derecede büyük ve uzun süreli bir fırtına konusunda uyarıda bulunulmuş, "felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler" beklendiği belirtilmişti.

Uzmanlar, rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarların etkisinin yarına kadar süreceğini öngörüyor.