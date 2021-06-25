ABD'de sosyalizme olan ilgi artıyor

ABD'de sosyalizme olan ilgi artıyor

Son iki yılda Amerikalılar arasında popüler hale gelen sosyalizme ilişkin rakamlar belli oldu.

ABD'de yapılan anket, sosyalizme doğru bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

Axios haber sitesinin paylaştığı anketin sonuçlarına göre, genç Amerikalıların sadece yarısı kapitalizme olumlu bakıyor.

ABD'DE SOSYALİZM YÜKSELİŞTE

Haberde, "Sosyalizmin ABD'deki çekiciliği, siyah Amerikalılar ve kadınlar arasında büyümeye devam ediyor." denildi.

Milyonlarca Amerikalının koronavirüs salgınının ardından siyasi ve ekonomik görüşlerini yeniden gözden geçirdiği, bunun nedeninin salgın kaynaklı toplumsal eşitsizliklerin artması olduğu ifade edildi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ

ABD'de sosyalizmin, siyah Amerikalıların yüzde 60'ı, Amerikalı kadınların yüzde 45'i ve beyaz olmayan Cumhuriyetçilerin yüzde 33'ü için olumlu çağrışımlar barındırdığı kaydedildi.

Bu sayıların iki yıl önce sırasıyla yüzde 53, yüzde 41 ve yüzde 27 olduğu aktarıldı.

KAPİTALİZME VE SOSYALİZME BAKIŞ

2019 yılında 18-34 yaş arasındaki Amerikalıların yüzde 58'inin kapitalizm kelimesine olumlu tepki verdiği, bugün ise bu durumun yüzde 49'a gerilediğine dikkat çekildi.

Aynı yıl, tüm ABD'li yetişkinlerin yüzde 39'unun sosyalizmi olumlu gördüğü ve bu oranın yüzde 41'e yükseldiği bildirildi.