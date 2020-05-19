ABD'de Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu görülürken, gölde gezinti planlayanların hevesi yarım kaldı.

ABD’nin Teksas eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu meydana geldi. Su hortumu, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yetkililer, gölde bot ile açılmayı planlayanları hortum konusunda uyardı.

SU HORTUMU NASIL OLUŞUYOR

Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturuyor.

ABD’de su hortumu