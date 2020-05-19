Dolar
6.8766
-0.1292%
Euro
7.5048
-0.0985%
Altın
1738.36
0.348%
Borsa
101982.96
2.2199%
G. Altın
384.258
0.1548%
Bitcoin
65706.83
-1.4125%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    ABD’de su hortumu

    ABD'de Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu görülürken, gölde gezinti planlayanların hevesi yarım kaldı.
    • İHA
    • 19.05.2020 - 06:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD’de su hortumu

    ABD’nin Teksas eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu meydana geldi. Su hortumu, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yetkililer, gölde bot ile açılmayı planlayanları hortum konusunda uyardı.

    SU HORTUMU NASIL OLUŞUYOR

    Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturuyor.

    ABD’de su hortumu

    Görüş Bildir