Türkiye’nin yeni silahı MIZRAK, İsrail’i tedirgin etti

İsrail merkezli haber sitesi Nziv, Baykar tarafından geliştirilen akıllı mühimmat MIZRAK’ı “bölgedeki tehdit seviyesini artıran çığır açıcı bir gelişme” olarak manşetine taşıdı.

MIZRAK VE SÜRÜ TEKNOLOJİSİ İSRAİL’DE ENDİŞE YARATTI

İsrailli savunma uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen analizlerde, MIZRAK’ın en dikkat çekici yönünün yapay zekâ destekli navigasyon kabiliyeti ve sürü teknolojisi olduğu vurgulandı.

Türk insansız hava araçlarının koordineli bir grup halinde çalışarak birbirleriyle iletişim kurabilmesi, radar sistemlerini otonom olarak devre dışı bırakması ve hedefleri hassasiyetle belirlemesi, İsrail'in Demir Kubbe gibi mevcut hava savunma sistemleri için büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.

Basında yer alan yorumlarda, İsrail ordusunun bu yeni nesil tehdide karşı "özel bir savunma yanıtı geliştirmek için elini çabuk tutması gerektiği" uyarısı yapıldı.

TEKNİK KAPASİTESİNİ GÜNDEMLERİNE ALDILAR

MIZRAK'ın teknik üstünlükleri, İsrail basınında geniş yer buldu. Bin kilometreyi aşan menzili ve yedi saatten fazla havada kalma kapasitesiyle dikkat çeken sistem, Türkiye'nin askeri stratejisinde yeni bir aşama olarak görülüyor.

İsrailli analistler bu durumu, Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarına veya ileri üslere ihtiyaç duymadan sınırlarının çok uzağında hassas vuruşlar yapmayı amaçlayan operasyonel derinlik stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor.

MIZRAK ve K2 Kamikaze İHA gibi yeni sistemlerin asimetrik savaşın çehresini değiştireceği, aynı zamanda Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü nüfuzunu daha da perçinlemek için tasarlandığı ifade ediliyor.

BAYKAR’IN KÜRESEL GÜCÜ DİKKAT ÇEKTİ

Haberin en dikkat çekici boyutlarından biri de Baykar'ın küresel pazardaki konumu ve bunun İsrail'in güvenliğine olası yansımaları oldu.

Baykar'ın dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olduğuna dikkat çekilen analizlerde, MIZRAK'ın Tel Aviv'e düşman üçüncü ülkelere satılma ihtimali çözülmesi güç bir düğüm olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin uzak mesafelerden risksiz ve yüksek isabetli operasyon yapabilme kabiliyetini ihraç etmesi, sadece ikili ilişkilerde değil, tüm Orta Doğu coğrafyasındaki askeri dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

İsrail kamuoyu, "tamamen menzildeyiz" endişesiyle bu teknolojik sıçramanın bölgesel sonuçlarını yakından takip ediyor.