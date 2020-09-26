ABD'de suçlu mahkeme salonundan kaçtı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir suçlu polis tarafından kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan koşarak kaçmayı başardı.

ABD’nin Ohio eyaletinde Highland County bölgesinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkartılan Nickolaus Garrison isimli şahıs, hakim tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis ve 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Cezasının okunmasının ardından kelepçelendiği sırada polisin elinden kurtulan Garrison, mahkeme salonunda koşarak kaçtı.

POLİSİN KABURGALARI KIRILDI

Garrison’ı yakalamaya çalışan polislerden biri ise merdivenlerden düşerek dört kaburga kemiğini kırdı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Şerif yardımcısı onu en kısa yoldan durdurmaya çalışmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ne yazık ki yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Suçlu kelepçelendiği sırada mahkeme salonundan kaçtı

ARANIYOR

Olay anı ise mahkeme salonunda bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Garrison’u arama çalışmaları sürerken, polis halktan destek istedi.