ABD'de Şükran Günü için 2 milyondan fazla kişi havalimanlarına akın etti

ABD'de Şükran Günü için 2 milyondan fazla kişi havalimanlarına akın etti

Koronavirüs salgınına rağmen ABD'deki havaalanlarında yoğunluk yaşandı. Sağlık yetkilileri, uçuşların iptal edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

ABD'de Şükran Günü için tatil planı yapan çok sayıda kişi havaalanlarını doldurdu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi'ne göre, hafta sonunda, ülkedeki havaalanlarında 2 milyondan fazla kişinin bulunduğu tespit edildi.

KORONAVİRÜS UYARISINI DİNLEMEDİLER

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Şükran Günü dolayısıyla yapılan tatil ve seyahat planlarının koronavirüs salgınına nedeniyle iptal edilmesi çağrısına rağmen ülkede milyonlarca kişi bu çağrıya uymadı.

SALGIN DAHA FAZLA YAYILACAK UYARISI

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, dün yaptığı açıklamada, ABD havaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden kaynaklanan aşırı kalabalığın, koronavirüs vakalarının yayılımı açısından tehlikeli bir duruma yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

"UÇUŞLAR İPTAL EDİLMELİ"

Fauci, havaalanlarındaki aşırı yoğunluğun, soğuk havanın etkisini iyice göstermeye başlayacağı aralık ayından itibaren koronavirüs salgınının seyrini şu andaki durumdan daha kötü hale getireceğini söylemişti.

Ulusal Tüketiciler Liginden John Breyault, tüketicilerin, sağlık kaygılarıyla planlarını değiştirmekte ve uçuşlarını iptal etmekte kendilerini rahat hissetmesi gerektiğini kaydetmişti.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide koronavirüs tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.