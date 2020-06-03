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    ABD'de süpermarketin kapısını iş makinesiyle kırdılar

    Yağma olaylarının adresi, bu kez Kaliforniya eyaleti oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 11:22
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    ABD'de süpermarketin kapısını iş makinesiyle kırdılar

    ABD'de yaşanan yıkım görüntülerine bir yenisi eklendi.

    Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi, ülke genelinde dükkanların yağmalanmasına yol açtı.

    Başkan Donald Trump'ın, protestoların artması nedeniyle ordunun müdahale için hazır olduğunu söylemesi ülkede tansiyonu daha da artırdı.

    SÜPERMARKETİN KAPISINI KIRDILAR

    Kaliforniya eyaletinde bir grup eylemci, iş makinesiyle bir süpermarketin kapısını kırdı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

    ABD'de süpermarketin kapısını iş makinesiyle kırdılar VİDEO

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