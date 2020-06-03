Yağma olaylarının adresi, bu kez Kaliforniya eyaleti oldu.

ABD'de yaşanan yıkım görüntülerine bir yenisi eklendi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi, ülke genelinde dükkanların yağmalanmasına yol açtı.

Başkan Donald Trump'ın, protestoların artması nedeniyle ordunun müdahale için hazır olduğunu söylemesi ülkede tansiyonu daha da artırdı.

SÜPERMARKETİN KAPISINI KIRDILAR

Kaliforniya eyaletinde bir grup eylemci, iş makinesiyle bir süpermarketin kapısını kırdı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

ABD'de süpermarketin kapısını iş makinesiyle kırdılar VİDEO