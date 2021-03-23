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    ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: 0 ölü

    ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 23.03.2021 - 05:10
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 06:15
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    ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: 0 ölü

    ABD basınında yer alan haberlere göre,  Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

    10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

    Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi,  yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı.

    ABD de süpermarkette silahlı saldırı: 0 ölü #1

    SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

    Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

    ABD de süpermarkette silahlı saldırı: 0 ölü #2

    ABD de süpermarkette silahlı saldırı: 0 ölü #3

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