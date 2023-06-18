ABD'de taksi yapan uçak, diğer uçağın kuyruğuna çarptı United'a ait uçağın kanadı, taksi halindeyken Delta'nın kuyruğuna çarptı. Kaza anı, bir yolcu tarafından kaydedildi.

ensonhaber.com

ABD'de Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda talihsiz bir kaza yaşandı.

Taksi yapan uçağın pilotu, diğer uçağı fark etmeden ilerlemek istedi ancak kaza kaçınılmaz oldu.

Uçağın kuyruğuna çarptı

United Airlines'a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının kanadı, Delta Air Lines'ın Airbus A321 tipi uçağının kuyruğuna çarptı.

O sırada United yolcularından biri, taksi anını ve hemen sonrasında yaşanan kazayı kaydetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olaya tanıklık edenler, kısa süreli şok yaşadı. United'ın uçuşu iptal edildi.

5 saatlik gecikme

Yolcular yaklaşık 1 saat uçakta kaldıklarını bildirdi. Her iki uçak da acil durum ekiplerinin bölgeye gelmesinden sonra kaza yerinden çekilirken, yolcuların güvenli inişi sağlandı.

Delta yolcuları ise yaklaşık 5 saatlik gecikmeden sonra alternatif bir uçakla seyahat etti.

128 yolculu uçakta talihsiz kaza

ABD basınında yer alan haberlere göre, uçakta 128 yolcusu olduğunu söyleyen United'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

United uçağının kanadı, Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda başka bir uçağın kuyruğunu kesti. United uçağındaki müşteriler, normal bir şekilde kapıda indirildi.