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    ABD'de taksici, yaşlı kadını araçtan attı

    Fizik tedaviye gitmek için taksi çağıran kadın, durmayı reddeden şoförün saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 16:15
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    ABD'de taksici, yaşlı kadını araçtan attı

    ABD'de yolcu, taksici şiddetine maruz kaldı.

    New York'ta 78 yaşındaki kadın, fizik tedaviye gitmek için taksi çağırdı.

    Taksiye binen yaşlı kadın, gitmesi gereken yeri geçtiği gerekçesiyle şoförü uyardı.

    Taksici durmak istemedi

    Durmayı önce reddeden şoför, bir süre sonra yol kenarına park ederek, arka koltukta oturan yaşlı kadını araçtan dışarı çekti.

    Elindeki bastonuyla direnmeye çalıştı

    O sırada olayın yaşandığı yerden geçen kişi, taksicinin tavrını kayıt altına aldı. Yere düşen ve taksiciye bağıran kadın, elindeki bastonuyla karşı koymaya çalıştı.

    ABD'de taksici, yaşlı kadını araçtan attı VİDEO

    Yolcunun telefonunu aldı

    Saldırgan taksici, yerde direnmeye çalışan yolcusunun telefonunu aldı. Bir görgü tanığı araya girince telefonu geri veren sürücü, ardından hızla uzaklaştı.

    Mail'in haberine göre, New York polisi, her yerde taksiciyi arıyor.

    ABD de taksici, yaşlı kadını araçtan attı #1


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