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    ABD'de, tankeri göstericilerin üzerine sürdü

    ABD'de, tankeri göstericilerin üzerine sürdü

    George Floyd’un hayatını kaybettiği Minneapolis'te, aracını otobanda toplanan binlerce gösterinin üzerine süren tanker sürücüsü, protestocular tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.
    • AA
    • 01.06.2020 - 08:56
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    ABD'de, tankeri göstericilerin üzerine sürdü

    ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde sokaklara dökülen halk, protestolara devam ediyor.

    Irkçılık karşıtı protestolar 6. gününe girerken, yaşanan olaylar ise giderek şiddetini artırıyor.

    TANKERLE PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI

    Minneapolis kentinde protestoların yapıldığı otobanda bir tanker, binlerce göstericinin bulunduğu alana doğru geldi. Tankerin yaklaştığını fark eden protestocular yol kenarına kaçtı.

    ABD'de, tankeri göstericilerin üzerine sürdü

    GÖSTERİCİLER ŞOFÖRE SALDIRDI

    Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öfkeli göstericiler ise tankere koşarak, araçtan inen şoföre saldırdı.

    Yaralanan şoför daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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