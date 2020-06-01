George Floyd’un hayatını kaybettiği Minneapolis'te, aracını otobanda toplanan binlerce gösterinin üzerine süren tanker sürücüsü, protestocular tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde sokaklara dökülen halk, protestolara devam ediyor.

Irkçılık karşıtı protestolar 6. gününe girerken, yaşanan olaylar ise giderek şiddetini artırıyor.

TANKERLE PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI

Minneapolis kentinde protestoların yapıldığı otobanda bir tanker, binlerce göstericinin bulunduğu alana doğru geldi. Tankerin yaklaştığını fark eden protestocular yol kenarına kaçtı.

ABD'de, tankeri göstericilerin üzerine sürdü

GÖSTERİCİLER ŞOFÖRE SALDIRDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öfkeli göstericiler ise tankere koşarak, araçtan inen şoföre saldırdı.

Yaralanan şoför daha sonra hastaneye kaldırıldı.