Euro
10.1186
0.8%
Dolar
8.298
0.31%
Altın
489.46
0.2%
Borsa
1.452
-0.62%
Bitcoin
463.230
-4.36%
EXEN Coin
34.38
-3.10%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı

    Tarihi kilisenin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında, kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı

    ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinin Tacony semtinde bulunan tarihi Aziz Leo Kilisesi’nde yangın çıktı.

    1884 yılında inşa edilen kilisenin çatısında çıkan yangın bir anda büyüdü.

    Alevler kiliseyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan, kiliseden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar, yangın anlarını cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi.

    Ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı ViDEO

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı #1

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı #2

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı #3

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı #4

    ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir