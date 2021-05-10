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- ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı
ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı
Tarihi kilisenin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında, kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 10.05.2021 - 16:48
- Güncelleme : 10.05.2021 - 16:55
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinin Tacony semtinde bulunan tarihi Aziz Leo Kilisesi’nde yangın çıktı.
1884 yılında inşa edilen kilisenin çatısında çıkan yangın bir anda büyüdü.
Alevler kiliseyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, kiliseden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar, yangın anlarını cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ABD’de tarihi kilisede yangın çıktı ViDEO