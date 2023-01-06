ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı seçiminde kriz yaşanıyor

Başkan seçilmek isteyen McCarthy, henüz istediği sonuca ulaşamadı. McCarthy muhalifleri, "Ona güvenmiyoruz" dedi.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, birçok kez düzenlenen seçim oturumunda sonuca ulaşamadı.

Durum, Başkan Joe Biden tarafından "utanç verici" olarak niteleniyor.

Temsilciler Meclisi'nde uzlaşmazlık

Düzenlenen 11'inci oylamadan da sonuç çıkmadı. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yaptığı son girişimde de başarısız oldu.

"ABD hükümeti felce uğradı"

Yaşananlarla ilgili olarak, "ABD hükümeti, İç Savaş öncesi dönemden beri görülmemiş bir felce uğradı." yorumu yapıldı.

Cumhuriyetçiler, kasım ayındaki ara seçimlerde Meclis'te üstünlük sağladı. Böyle bir tabloda eski Başkan Donald Trump, McCarthy için destek istiyor.

"McCarthy'ye güvenmiyoruz"

20 Cumhuriyetçi milletvekilinden oluşan bir grup ise McCarthy için gerekli 218 oya ulaşılmasını reddediyor.

Muhaliflerden olan Güney Karolina'dan Ralph Norman, BBC'ye yaptığı açıklamada, McCarthy'ye güvenmediğini söyledi.

"McCarthy'nin ekibi tehdit etti"

Norman, McCarthy'nin ekibinin, "hizaya girmezlerse kendilerine karşı siyasi misilleme yapmakla tehdit ettiği" iddiasında bulundu.

"Komitelerden atılacaktık." diyen Norman, "Sahip olduğumuz tüm ayrıcalıkları kaybedeceğiz." ifadesini kullandı.