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- ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüsten hayatını kaybetti
41 yaşındaki Letlow, tedavi gördüğü hastanede salgına yenik düştü.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 08:44
- Güncelleme : 30.12.2020 - 09:27
ABD'de son başkanlık seçimlerinde Louisiana eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Pazar günü yemin etmeye hazırlanan Cumhuriyetçi Letlow, salgın nedeniyle yaşamını yitiren ilk ABD Kongre üyesi oldu.
18 ARALIK'TA KORONAYA YAKALANDI
Letlow, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenaze töreninde eyaletteki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
Büyük üzüntü içinde olduklarını dile getiren Edwards, Luke Letlow'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
SALGININ BİLANÇOSU
ABD'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 19.5 milyondan fazla vaka ve 338 binden fazla ölüm yaşandı.