Euro
9.0713
0.08%
Dolar
7.3751
-0.11%
Altın
448.41
-0.24%
Borsa
1.477
-0.18%
Bitcoin
214.270
4.17%
EXEN Coin
10.73
-0.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüsten hayatını kaybetti

    41 yaşındaki Letlow, tedavi gördüğü hastanede salgına yenik düştü.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüsten hayatını kaybetti

    ABD'de son başkanlık seçimlerinde Louisiana eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Luke Letlow, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Pazar günü yemin etmeye hazırlanan Cumhuriyetçi Letlow, salgın nedeniyle yaşamını yitiren ilk ABD Kongre üyesi oldu.

    18 ARALIK'TA KORONAYA YAKALANDI

    Letlow, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

    Louisiana Valisi John Bel Edwards, Letlow'un cenaze töreninde eyaletteki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

    Büyük üzüntü içinde olduklarını dile getiren Edwards, Luke Letlow'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

    SALGININ BİLANÇOSU

    ABD'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 19.5 milyondan fazla vaka ve 338 binden fazla ölüm yaşandı.

    ABD de Temsilciler Meclisi ne seçilen Luke Letlow, koronavirüsten hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir