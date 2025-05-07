ABD’de Temyiz Mahkemesi'nden Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararı

İHA

ABD'de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından Filistin'e destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öztürk, federal yargıç kararı üzerine Lousiana'daki gözaltı merkezinden Vermont'a nakledilecekti.

NAKLİN GECİKTİRİLMEMESİ TALEBİNDE BULUNULDU

Eylemin gecikmesi üzerine Öztürk'ün avukatları, nakil sürecine ilişkin yeni bir başvuru yaptı.

Rümeysa Öztürk'ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Öztürk'ün, Vermont'a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvurulacağı kaydedildi.

İKİNCİ TEMYİZ DAİRESİ'NDEN ÖZTÜRK'ÜN VERMONT'A NAKLEDİLMESİ KARARI

ABD’nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında kararını verdi.

Mahkeme, Öztürk’ün "kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında" hükümetin nakil erteleme talebi reddederek, Öztürk’ün Louisiana’da kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledilmesine hükmetti.

VERMONT'A NAKLEDİLECEK

Temyiz Mahkemesi, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs’a kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetiminde kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledileceğini belirterek, Vermont Bölge Mahkemesi'nin bu yeni karara göre duruşma takvimini değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı.

Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.

"HAMAS'I DESTEKLEYEN FAALİYETLERDE BULUNDUĞU" İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti.

Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Öztürk’ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont’ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükümeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.