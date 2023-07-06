ABD'de timsahın saldırdığı yaşlı kadın öldü ABD’nin Güney Carolina eyaletinde köpeğiyle yürüyüş yapan 69 yaşında bir kadın, timsah saldırması sonucu hayatını kaybetti.

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ensonhaber.com

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı.

Güney Carolina’daki Hilton Head Adası’nda bulunan Spanish Wells Golf Kulübü’nün yakınındaki bir lagünün kenarında yaşlı bir kadın, timsahın hedefi oldu.

Köpeğini gezdirdiği sırada timsahın hedefi oldu

Köpeğini gezdirdiği öğrenilen 69 yaşındaki talihsiz kadına bir anda vahşi timsah saldırdı.

Yaşlı kadını parçalayan timsah güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldıktan sonra ötenazi işlemi uygulandı.

88 yaşındaki bir kadın da saldırıya uğramıştı

Olay yerine gelen polisler timsahı bölgeden uzaklaştırırken kadının cesedi otopsi için Adli Tıp’a götürüldü.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aynı bölgede 88 yaşındaki bir kadın, evinin yakınındaki bir lagünde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.