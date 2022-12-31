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- ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi
ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi
- 31.12.2022 - 17:16
ABD'de tren istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntü yürekleri ağıza getirdi.
Yerel basında yer alan habere göre; küçük bir çocuk annesinin yanında trenin gelmesini bekledi.
Bu sırada 32 yaşındaki bir kadın bir anda ayağala kalkarak 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına itti.
Yüzüstü düştü
Küçük çocuk sert bir şekilde önce zemine çarptı ardından raylara düştü.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk, tren rayların sert bir şekilde yüz üstü düştü." denildi.
Sağlık durumu iyi
Açıklamanın devamında, çocuğun yürümeye başadıkan bir süre sonra şiddetli bir baş ağrısı yaşadığı ve alnında kırmızı bir izin oluştuğu belirtildi.
Son olarak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi VİDEO
Adliyeye sevk edildi
Çocuğu iten kadının ise 'birinci derece darp teşebbüsü', 'toplu ulaşıma müdahale', 'ikinci derece düzensiz hareket' ve 'başkasının hayatını tehlikeye atma' suçlarından adliyeye sevk edildiği aktarıldı.