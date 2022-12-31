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    ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi

    Genç bir kadın, annesi ile birlikte tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu bilinmeyen bir sebeple aniden raylara itti. O anlar kameralara yansıdı.
    • 31.12.2022 - 17:16
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    ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi

    ABD'de tren istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntü yürekleri ağıza getirdi.

    Yerel basında yer alan habere göre; küçük bir çocuk annesinin yanında trenin gelmesini bekledi.

    Bu sırada 32 yaşındaki bir kadın bir anda ayağala kalkarak 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına itti.

    Yüzüstü düştü

    Küçük çocuk sert bir şekilde önce zemine çarptı ardından raylara düştü.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk, tren rayların sert bir şekilde yüz üstü düştü." denildi.

    Sağlık durumu iyi

    Açıklamanın devamında, çocuğun yürümeye başadıkan bir süre sonra şiddetli bir baş ağrısı yaşadığı ve alnında kırmızı bir izin oluştuğu belirtildi.

    Son olarak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

    ABD'de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi VİDEO

    Adliyeye sevk edildi

    Çocuğu iten kadının ise 'birinci derece darp teşebbüsü', 'toplu ulaşıma müdahale', 'ikinci derece düzensiz hareket' ve 'başkasının hayatını tehlikeye atma' suçlarından adliyeye sevk edildiği aktarıldı.

    ABD de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi #1

    ABD de tren istasyonundaki küçük çocuk raylara itildi #2

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