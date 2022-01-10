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    ABD'de tren, uçağa çarptı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde seyir halindeki tren, raylara düşen uçağa çarptı. Uçağın pilotu, polislerin yardımıyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 11:54
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    ABD'de tren, uçağa çarptı

    ABD'de Los Angeles'ta bulunan Pacoima semtinden kalkan bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra tren raylarına düştü.

    Görüntülerde pilotun, seyir halindeki trene çarpmasıyla birlikte parçalara ayrılan uçaktan çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldığı görülüyor.

    PİLOT HARİCİNDE YARALANAN OLMADI

    Vücudunda kesik ve morluklar tespit edilen pilotun durumunun iyi olduğu bildirilirken, trende bulunanların kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

    Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından Twitter'da yayınlanan videoda, kaza sonrası pilotun yüzünün kanlar içinde olduğu görülüyor.

    ANINDA MÜDAHALE EDEN POLİSLER TEBRİK EDİLDİ

    LAPD tarafından yapılan paylaşımda, olaya anında müdahale eden polis memurları tebrik edildi.

    ABD'de tren, uçağa çarptı VİDEO

    ABD de tren, uçağa çarptı #1

    ABD de tren, uçağa çarptı #2


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