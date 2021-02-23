Bir yük treni, hemzemin geçitte kalan tıra çarparak dorsesini parçaladı.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Salem kentinde hemzemin geçitte kırmızı ışığı fark etmeyen tır sürücüsü, bariyerlerin kapanmasıyla dönüş yapamadı.

O sırada hızla gelen tren ise geçitte kalan tırın dorsesine çarptı.

TIR PARÇALANDI

Dorsenin çarpmanın etkisiyle paramparça oldu. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Yaşanan kaza ise kameraya yansıdı.

ABD'de trenin tıra çarpma anı