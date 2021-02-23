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    ABD'de trenin tıra çarpma anı

    Bir yük treni, hemzemin geçitte kalan tıra çarparak dorsesini parçaladı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 19:26
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    ABD'de trenin tıra çarpma anı

    ABD'nin Oregon eyaletindeki Salem kentinde hemzemin geçitte kırmızı ışığı fark etmeyen tır sürücüsü, bariyerlerin kapanmasıyla dönüş yapamadı.

    O sırada hızla gelen tren ise geçitte kalan tırın dorsesine çarptı.

    TIR PARÇALANDI

    Dorsenin çarpmanın etkisiyle paramparça oldu. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

    Yaşanan kaza ise kameraya yansıdı.

    ABD'de trenin tıra çarpma anı

    ABD de trenin tıra çarpma anı #1

    ABD de trenin tıra çarpma anı #2

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