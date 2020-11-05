ABD'de başkanlık seçimleri devam ederken Trump'ın, oy sayımını durdurma çağrısının üzerine destekçileri, oy sayım merkezlerinin önünde toplandı. Kimi Trump destekçilerinin silahlı olduğu görüldü.

ABD tarihinin en uzun seçimlerinden biri yaşanıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle 100 milyondan fazla vatandaşın oylarını posta yoluyla kullandığı seçimde, sonuçlar da gecikti.

Şu ana kadar toplamda 264 delege kazanan Joe Biden, 6 delege daha kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak. 214 delegede kalan Trump ise seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia etti ve sayımların durdurulması çağrısında bulundu.

"SAYIMI DURDURUN" SLOGANLARI

Bu çağrının ardından Donald Trump'ın destekçileri, Michigan eyaletinin en büyük şehri Detroit'te oy sayımlarının yapıldığı bölgelere giderek "sayımı durdurun" sloganları attı.

Taraflar işi daha da ilerleterek sayım yapılan merkezlere girmeye çalıştı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ, SİLAHLARLA BEKLEDİ

Protestoların tehlikeli bir hal alması üzerine Detroit'teki oy sayım merkezindekiler, cam bölmeleri kartonlarla kapamaya çalıştı. Bölgedeki polis ekipleri artırılırken, eylemciler dışarıda sayımın devam etmesini protesto etmeye devam etti.

Arizona'da da Trump destekçileri, sayım merkezi ve belediye binalarının önünde toplanarak sayım durdurulsun çağrısı yaptı. Eylemcilerin bazılarının yarı otomatik, bazılarının da uzun namlulu silahlarla bekleyişi dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de Trump destekçileri silahlarla seçim merkezi önünde bekledi VİDEO