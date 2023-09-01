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ABD'de tuvalet sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi Abone Olun

ABD'de tuvalet sırası bekleyen kadınlar birbirine girdi Ülkenin doğusunda yer alan Pittsburgh’da bir konser alanında tuvalet sırası bekleyen kadınlar bir anda birbirini dövmeye başladı. Kadınların tuvalet sırası için kavga ettikleri ifade edilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Pirates basketbol takımının stadyumu NC Park'ta, portatif tuvalet alanında sıra bekleyen kadınlar arasında tartışma çıktı. İki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerini çekerek tuvaletin içine düştü ve orada kavga etmeye devam etti. Çevredekiler kavgaya dahil oldu İki kadın saç saça baş başa tuvaletin içinde kavga ederken olayı ayırmak için hamle yapan çevredekiler de kavgaya dahil oldu. Sonunda kadınların kavgasına müdahil olan güvenlik güçleri olayı yatıştırmayı başardı. Tuvalet sırası kavga çıkardı Kavganın nedeninin ise tuvalet sırası olduğu ifade edildi. Sebebi duyanlar şaşırırken o anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

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