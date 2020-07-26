ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza sonucu uçakta bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken; 1’i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi yaralandı.

ABD’de 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde bir evin üzerine düştü.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı öğrenilirken, uçağın düştüğü evde ise yangın çıktı.

Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.