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    ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı

    Kaza sonucu uçakta bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken; 1’i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 09:51
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    ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı

    ABD’de 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde bir evin üzerine düştü.

    3 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı öğrenilirken, uçağın düştüğü evde ise yangın çıktı.

    Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

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    ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı #2

    ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı #3

    ABD’de uçak yerleşim alanına düştü: 3 ölü, 4 yaralı #4

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