Aşırı kalabalık nedeniyle yetkililer, köpekleri öldürmek istedi. Haberi duyan bir ekip, uçakla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Cassandra Bergeron ile arkadaşları, öldürülmek üzere olan köpekler için kurtarma operasyonu düzenledi.

Ekip, ABD'de tek motorlu küçük bir uçağı köpeklerle doldurdu.

27 KÖPEKLİ UÇUŞ

Bergeron, 27 köpekli uçağı Alabama'dan Florida'ya 45 dakikalık uçuş sırasında görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

13.4 milyonun üzerinde görüntüleme alan video hakkında açıklama yapan Bergeron, "Saf bir mutluluk içindeydim, inmek istemedim." dedi.

YAVRULAR SAHİPLENİLDİ

Köpekler, Orlando şehrindeki barınaklara bırakıldı. Tüm yavruların sahiplenildiği kaydedildi.

ABD'nin birçok güney eyaletinde yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle barınaklardaki hayvanları öldürme seçeneğine başvuruyor.

ABD'de uçakla köpekleri kurtarma operasyonu ViDEO





