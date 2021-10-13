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    ABD'de uçakla köpekleri kurtarma operasyonu

    Aşırı kalabalık nedeniyle yetkililer, köpekleri öldürmek istedi. Haberi duyan bir ekip, uçakla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 17:38
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    ABD'de uçakla köpekleri kurtarma operasyonu

    Cassandra Bergeron ile arkadaşları, öldürülmek üzere olan köpekler için kurtarma operasyonu düzenledi.

    Ekip, ABD'de tek motorlu küçük bir uçağı köpeklerle doldurdu.

    27 KÖPEKLİ UÇUŞ

    Bergeron, 27 köpekli uçağı Alabama'dan Florida'ya 45 dakikalık uçuş sırasında görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

    13.4 milyonun üzerinde görüntüleme alan video hakkında açıklama yapan Bergeron, "Saf bir mutluluk içindeydim, inmek istemedim." dedi.

    YAVRULAR SAHİPLENİLDİ

    Köpekler, Orlando şehrindeki barınaklara bırakıldı. Tüm yavruların sahiplenildiği kaydedildi.

    ABD'nin birçok güney eyaletinde yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle barınaklardaki hayvanları öldürme seçeneğine başvuruyor.

    ABD'de uçakla köpekleri kurtarma operasyonu ViDEO



    ABD de uçakla köpekleri kurtarma operasyonu #1

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