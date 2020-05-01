ABD'de uçakla seyahate maske şartı

ABD'li bazı hava yolu şirketleri, koronavirüse karşı uçuşlarda güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Koronavirüs salgını, hava yolu sektörünü olumsuz etkiliyor.

Salgın dönemi sonrasına hazırlanan hava yolu şirketleri, iptal edilen seferlerin yanı sıra, uçuşların ne tür önlemler alınarak gerçekleştirilebileceğini düşünüyor.

Bu kapsamda 1 milyondan fazla koronavirüs vakası ve yaklaşık 64 bin ölüm görülen ABD'de, hava yolu şirketleri maske takmayı zorunlu hale getiriyor.

UÇUŞLARIN YENİ NORMALİ

Maskeli yolculuk kararıyla ilgili ilk adımı JetBlue Airways atmış, şirketten yapılan açıklamada, "Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. Bu, uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak." ifadelerine yer verilmişti.

3 HAVA YOLU ŞİRKETİ DAHA KARAR ALDI

JetBlue Airways'in ardından American Airlines, Delta ve United Airlines; ABD Kongresi ve personel baskısı sonucu uçuşlarda maske takma şartı getireceğini açıkladı.

Maske zorunluluğu ile uçak seyahatlerinde salgının yayılmasının en aza indirilmesi hedefleniyor.