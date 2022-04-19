ABD'de uçakta maske kararı sevinci

Uçakta maske takılması zorunluluğunu sona erdiren karar, uçuş sırasında yolcular tarafından büyük sevinçle kutlandı.

ABD'de iç hat uçuşu gerçekleştiren uçaklarda zorunlu maske takılmasına ilişkin uygulamaya son verildi.

Karar, ülkedeki en büyük 4 hava yolu firması olarak gösterilen United, Delta, American ve Southwest tarafından alındı.

Mahkeme düzenlemeyi iptal etti

Federal mahkemenin maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeye geçit vermeme kararı, bir uçuştaki yolcular tarafından kutlandı.

Los Angeles'tan Oregon'a giden uçaktaki yolcular, ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinin uçuşlarda maske takmanın isteğe bağlı hale geldiğini açıklaması kararını sevinçle karşıladı.

ABD'de uçakta maske zorunluluğunun gevşetilmesi sevinçle karşılandı VİDEO



Maske kararı uçuş sırasında kutlandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların yüzlerindeki maskeyi çıkararak çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

Bazı yolcuların ise karara rağmen uçuş sırasında maske takmaya devam ettiği görüldü.

ABD'de koronavirüs bilançosu

Worldometers internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 82 milyon 377 bin 156 vaka ve 1 milyon 15 bin 790 ölüm kayıtlara geçti.

ABD'yi vaka sayıları bakımından sırasıyla Hindistan, Brezilya, Fransa ve Almanya izliyor.