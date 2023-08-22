ABD'den Ukrayna'ya hava desteği: F-16 pilotu eğitimi için hazırız
AA

ABD, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı pilotları F-16 savaş uçağı kullanımı konusunda eğitebileceklerini söyledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Avrupalıların "üstesinden gelebileceğinden daha çok sayıda" Ukraynalı pilotun F-16 eğitimine ihtiyaç duyması halinde ABD'nin de devreye girebileceğini belirtti.

"Pilotları eğitmeye açığız"

Singh, basın toplantısında şunları söyledi:

Avrupa'da kapasite dolarsa mevcut pilotları eğitmeye açığız. Eğer Danimarka ve Hollanda eğitim konusunda başı çekiyorsa ve Ukrayna'nın göndermeyi planladığı pilotları eğitecek kapasiteye sahip değillerse o zaman biz de eğitime yardımcı olacağız.

Pentagon: İngilizce eğitimi şart

Singh, ayrıca, Ukraynalı pilotların F-16'ları kullanmaya hazır hale gelmeleri için "ciddi bir İngilizce eğitimi"nden geçmeleri gerekeceğini ve bunun biraz zaman alacağını söyledi.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Ukrayna'ya F-16 desteği

Danimarka, 4 ila 6 ay süre olan Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka’dan toplam 61 adet F-16’yı teslim alacaklarını söylemişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelensky, 20 Ağustos'ta Hollanda’yı ziyaret etmiş ve ardından Danimarka’ya geçmişti.

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