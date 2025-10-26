ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.