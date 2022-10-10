Uyuşturucu bağımlısı evsizler için faaliyetlerde bulunan Prevention Point Philadelphia kuruluşu, uyuşturucu kullanımının arttığını bildirdi. Şehirdeki bağımlıların halleri, kameraya da yansıdı.

ABD'de, uyuşturucu bağımlılığı günden güne artıyor…

Özellikle Philadelphia'da, ABD'nin "doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak bilinen Kensington bölgesindeki sorun büyümeye devam ediyor…

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, Kensington bölgesinde, çoğu evsiz yüzlerce kişinin sokaklarda vücuduna uyuşturucu enjekte ettiği, bazı bağımlıların ise aşırı dozun etkisiyle yarı baygın vaziyette ayakta durmaya çalıştığı görüldü.

Pennsylvania eyaletindeki uyuşturucu bağımlısı evsizler için kâr amacı gütmeyen faaliyetlerde bulunan kuruluş Prevention Point Philadelphia (PPP), şehirde uyuşturucu kullanımının arttığını bildirdi.

AA’nın haberine göre; uyuşturucu bağımlısı evsizlere yardım eden PPP yetkilileri, kentte son 12 ayda dağıtılan temiz şırıngadan daha çok kullanılmış şırınga toplandığını açıkladı.

ABD’de, uyuşturucu kullananların sayısı arttı VİDEO



10 milyon kullanılmış şırınga toplandı

Bunun ise uyuşturucu kullanımındaki artışa işaret ettiği ifade edildi. PPP raporunda, 30 yıldır ilk defa böyle bir durum yaşandığı, tekrar kullanım yoluyla bulaşıcı hastalık geçmemesi için 36 bin kişiye dağıtılan 9 milyon temiz şırınganın karşılığında toplanan kullanılmış şırınga sayısının 10 milyon civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs uyuşturucu tüketimini artırdı

PPP İcra Direktörü José Benitez, bu istatistiğin aynı zamanda koronavirüsün bir sonucu olarak artan uyuşturucu tüketiminden kaynaklandığını, kentte kâr amacı gütmeyen kuruluştan yardım alan bağımlı sayısının son 3 yılda yaklaşık 3 katına çıktığını belirtti.

Yetkililere göre, Philadelphia'nın da bağlı olduğu Pennsylvania eyaletinde koronavirüs başladığından beri 5 bin 200'den fazla kişinin, kaza sonucu ölümcül aşırı doza maruz kaldığı tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre, morfinden 50 ila 100 kat daha güçlü bir opioid ağrı kesici türü olan fentanil, 2013'ten beri ABD’de uyuşturucu krizinin ve aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.