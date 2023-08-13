ABD'de yağmacılar, mağazada ortalığı birbirine kattı Lüks ürünleri almak isteyen hırsızlar, mağazayı savaş alanına çevirdi. Yağma anı kaydedilirken, zarar da hesaplandı.

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ensonhaber.com

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yağmalama olayı yaşandı.

Eyaletin en kalabalık şehri Los Angeles'taki bir mağazaya giren onlarca yağmacı, dükkanda önlerine gelen ne varsa yıktı.

Sayıları yaklaşık 50 olduğu belirtilen saldırganlar, dükkana baskın düzenleyerek herkesin gözü önünde ürün çaldı.

Mağazada yağma anı

Yüzleri maskeli şahısların mağazaya düzenlediği baskın ve sonrasındaki yağma görüntüleri kameraya yansıdı.

Vitrinleri paramparça eden çete üyeleri, üzerlerinde elektronik güvenlik etiketlerini alarak kaçtı.

Lüks ürünlerle kaçtılar

Hırsızlardan biri, lüks deri çantayla kaçmaya çalıştığı sırada büyük metal vitrin rafı arkasından sürükledi.

Taşıyabilecekleri kadar çok ürün alan hırsızlar, mağazadan hızlı bir şekilde çıkabilmek için kapıya koştu.

Zarar 100 bin dolar

ABD'nin gündemine oturan hırsızlık sırasında çalınan ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Mağazadaki güvenlik görevlileri, yağmadan önce spreyle hedef alınarak etkisiz hale getirildi.

Mail'in aktardığına göre, polis, kaçanları yakalamak üzere çalışma başlattı.