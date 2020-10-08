New York'ta salgın kısıtlamalarına tepki gösteren gruptan bazıları, yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ABD'de New York'a bağlı Brooklyn bölgesinde koronavirüs tedbirleri protesto edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, kentin bazı bölgelerinde sıkı önlemler alınmasını kararlaştırdı.

SİNAGOGLARA KISITLAMA

Kararın, sinagoglar ve diğer ibadethaneleri de etkilediği kaydedildi. Bunun üzerine yüzlerce Ortodoks Yahudi; okullar, işletmeler ve ibadethanelere yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Gece saatlerinde bir araya gelen Yahudilerin birçoğunun maskesiz olduğu görüldü.

Göstericiler, maskelerini ve ellerine geçirdikleri ne varsa ateşe verdi. Bu sırada göstericilerden bazıları yanma tehlikesi geçirdi.

ABD'de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı ViDEO