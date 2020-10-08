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    ABD'de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı

    New York'ta salgın kısıtlamalarına tepki gösteren gruptan bazıları, yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 10:09
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    ABD'de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı

    ABD'de New York'a bağlı Brooklyn bölgesinde koronavirüs tedbirleri protesto edildi.

    New York Valisi Andrew Cuomo, kentin bazı bölgelerinde sıkı önlemler alınmasını kararlaştırdı.

    SİNAGOGLARA KISITLAMA

    Kararın, sinagoglar ve diğer ibadethaneleri de etkilediği kaydedildi. Bunun üzerine yüzlerce Ortodoks Yahudi; okullar, işletmeler ve ibadethanelere yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

    YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

    Gece saatlerinde bir araya gelen Yahudilerin birçoğunun maskesiz olduğu görüldü.

    Göstericiler, maskelerini ve ellerine geçirdikleri ne varsa ateşe verdi. Bu sırada göstericilerden bazıları yanma tehlikesi geçirdi.

    ABD'de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı ViDEO

    ABD de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı #1

    ABD de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı #2

    ABD de Yahudiler, gösteride yanma tehlikesi atlattı #3

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