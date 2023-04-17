ABD'de yanlışlıkla ziline basan siyahi genci vurdu Kansas'ta yanlış kapının zilini çalan 16 yaşındaki Ralph Yarl, ev sahibi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

AA

ABD'nin Kansas kentinde kardeşini bir arkadaşının evinden almaya giden 16 yaşındaki Ralph Yarl, yanlışlıkla kapı zilini çaldığı ev sahibi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ralph'ın teyzesi Faith Spoonmore'un sosyal medya paylaşımlarına yer veren Kansas City Star gazetesi, Yarl'ın, benzer isme sahip bir caddedeki evin zilini çaldığını ve kapıyı açan kişi tarafından birkaç el ateş edildiğini yazdı.

Hayati tehlikesi var

Kansas polis yetkilileri, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yarl'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis yetkilileri, saldırganın Yarl'a neden ateş açtığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Yarl'ın vurulmasını protesto eden yüzlerce kişi, saldırganın yargılanmasını talep etti.

Kansas Polis Şefi Stacey Graves, basın açıklamasında, olayla ilgili toplanan delilleri ivedilikle savcılık makamına iletileceğini, gerekli çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Nefret suçu olabilir

Kansas Belediye Başkanı Quinton Lucas da olayın nefret suçu olabileceğine dair endişeleri anlayışla karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi: