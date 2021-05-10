Lanier Gölü’ndeki yatta yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinin kuzeyinde bulunan Lanier Gölü’ndeki bir yatta patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Alev ve siyah duman metrelerce yüksekliğe tırmanırken ABD medyası, yatta bulunan 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk ve 39 yaşındaki bir kadının ölümden döndüğünü belirtti. Yaralıların ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayda yaralanan diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay anı Amerikalı gazeteci Rob DiRienzo’nun objektifine yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de yatta patlama: 6 yaralı