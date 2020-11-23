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    ABD'de yavru köpeği timsahın ağzından kurtaran adam

    Yavru köpeği yakalayan timsah, suya geri çekildi. Köpeği kurtarma operasyonu saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 09:33
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    ABD'de yavru köpeği timsahın ağzından kurtaran adam

    ABD'nin Florida eyaletinde timsah dehşeti yaşandı.

    Yavru köpek, karaya çıkan timsah tarafından yakalandı. Durumu fark eden kişi, suyun içine girerek, acıyla havlayan köpeği kurtarmak için harekete geçti.

    YAVRU KÖPEK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Elleriyle timsahı sudan çıkaran adam, köpeği kurtarmak için zorlu bir mücadele verdi.

    Yavru köpek ölümden kurtarılırken, hayvanın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kurtarma anları, anbean kameraya yansıdı.

    Florida'da yavru köpeği timsahın ağzından kurtaran adam ViDEO

    ABD de yavru köpeği timsahın ağzından kurtaran adam #1

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