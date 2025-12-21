ABD'de yayınlanan Epstein dosyalarının bir kısmı tekrar silindi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reşit olmayan kız çocuklarıyla fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishane hücresinde intihar ettiği açıklanmış olan ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in suç ve sosyal hayatına dair, "Epstein dosyaları" olarak adlandırılan belgeler yayınlanmaya devam ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığının erişime açtığı ve dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların artık ulaşılamaz durumda olduğu belirtildi.

ERİŞİLEMEYEN FOTOĞRAFLARIN BAZILARINDA TRUMP DA VARDI

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

ÇIPLAKLIK İÇEREN SANAT ESERLERİ

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi.

TEPKİ GÖSTEREN SİYASETÇİLER OLDU

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.