Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Gazze'de ikinci aşama için istişareler devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile Gazze toplantısında bir araya geldi.

Witkoff, yapılan Gazze toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

"BİRİNCİ AŞAMADA İLERLEME SAĞLANMIŞTIR"

Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak, Gazze ateşkesinin birinci aşamasının uygulanmasını gözden geçirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek üzere Miami’de bir araya geldik. Birinci aşama; insani yardımın genişletilmesi, esirlerin naaşlarının iadesi, kısmi kuvvet çekilmeleri ve çatışmaların azaltılması dahil olmak üzere ilerlemeler sağlamıştır" dedi.

"BÖLGESEL ENTEGRASYON TEDBİRLERİNİ ELE ALDIK"

İkinci aşama görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerimizde, sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sürdürecek, birleşik bir Gazzeli otorite altında Gazze’de bir yönetim organının oluşturulmasının sağlanmasını vurguladık. Ayrıca, Gazze’nin toparlanması, bölgesel istikrar ve uzun vadeli refah açısından hayati öneme sahip olan; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme ve enerji, su ile diğer ortak kaynaklarda iş birliği dâhil bölgesel entegrasyon tedbirlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ AŞAMA İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İSTİŞARELER DEVAM EDECEKTİR"

Gazze’de geçiş yönetimi olarak Barış Kurulu’nun kısa vadede kurulması ve faaliyete geçirilmesine vurgu yapan Steve Witkoff, "Gazzeli kurumlar ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde, kademelendirme, koordinasyon ve etkili izleme süreçlerinin önemini vurgulayarak, Gazze için Kapsamlı Barış Planı’nın aşamalı uygulanmasındaki bir sonraki adımları gözden geçirdik. Başkan’ın 20 maddelik barış planının tamamına olan tam bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidalli davranmaya ve izleme düzenlemeleriyle iş birliği yapmaya çağırıyoruz. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişareler devam edecektir" açıklamasını yaptı.