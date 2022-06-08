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    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler

    Nehirde boğulan kişiye müdahale etmeyerek, boğulduğu anları izleyen 3 polisin idari izne çıkarıldığı öğrenilirken, o korkunç anların görüntüsü de sosyal medyada tepki gördü.
    • 08.06.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:03
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    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler

    ABD’nin Arizona eyaletinde, Tempe Town Gölü yakınında bir erkek ile bir kadının tartışması üzerine 3 polis olay yerine geldi.

    Polisle konuşmaya başlayan Sean Bickings, daha sonra demir çitlere tırmanarak nehre indi.

    Polis kamerasına kaydedilen anlarda Bickings’e seslenen polis, “Nehirde yüzemezsin.” dedi.

    “Boğuluyorum” demesine rağmen izlediler

    Polislere aldırmayarak nehre atlayan ve yüzmeye başlayan Bickings, daha sonra “Boğuluyorum, boğuluyorum.” diyerek bağırmaya başladı.

    Nehirde çırpınan Bickings’e seslenen diğer bir polis ise “Senin ardından nehre atlamayacağım.” diye konuştu.

    Boğulan adam daha sonra gözden kayboldu.

    Bu korkunç anların görüntüsü sosyal medyada yayılınca, büyük tepki gördü.

    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler VİDEO

    3 polis, ücretli izne çıkarıldı

    28 Mayıs’ta yerel saatle 05.00 civarında meydana gelen olayın ardından 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

    Feci ölümle ilgili Tempe Belediye Başkanı Andres Ching ve polis şefi Jeff Glover tarafından yapılan açıklamada, “Çağrıya cevap veren ve daha sonra boğulmaya tanıklık eden 3 polis, soruşturmalar süresince disiplin cezası gerektirmeyen ücretli izne çıkarılmıştır.” denildi.

    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler #1

    “Polisler bilgilendirme yaptı”

    Durumu bir trajedi olarak nitelendiren Ching ve Glover, “Polisler, kişiye nehirde yüzmenin yasak olduğuna dair bilgilendirme yaptı. Sıkıntı yaşadığını belirtmeden önce yaklaşık 25-35 metre yüzdü. Daha sonra su üzerine çıkamadı ve boğuldu.” dedi.

    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler #2

    6,5 saat sonra cansız bedeni bulundu

    İHA’nın haberine göre Bickings’in cansız bedeni, yerel saatle 11.30 sıralarında nehirden çıkarıldı.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler #3

    ABD’de yine polis skandalı: Boğulan siyahiyi izleyip müdahale etmediler #4


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