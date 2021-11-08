ABD'de benzin fiyatları tartışmaların odağı oldu

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ülkedeki yüksek benzin fiyatlarına karşı Başkan Joe Biden'ın bu hafta harekete geçebileceğini söyledi.

Benzin fiyatları nedeniyle tartışmaların gün geçtikçe büyüdüğü ABD'de Başkan Joe Biden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Biden'ın yüksek benzin fiyatlarını ele almak için bu hafta hamlelerde bulunabileceğini belirtti.

Granholm, MSNBC'ye verdiği röportajda, Biden'ın benzin fiyatlarındaki artışa karşı alınabilecek tedbirler konusunda seçenekleri değerlendirmekte olduğunu bildirdi. Granholm, konuya ilişkin ayrıntı vermeden bu hafta bir açıklama gelebileceğini kaydetti.

Granholm, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol arzının büyük çoğunluğunu kontrol ettiğine dikkati çekerek, Biden'ın "herkesten daha fazla arz görmek istediğini" aktardı.

BIDEN YÜKSEK FİYATLARLA MÜCADELE EDECEKLERİNİ BELİRTMİŞTİ

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti.

Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.

ABD'DE PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEVİYELERDE

Küresel piyasalardaki enerji krizi sürerken, ABD'de de petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının neden olduğu şokun ardından talepteki hızlı artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. OPEC+ grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de fiyatlardaki yükselişte önemli rol oynuyor.

ÜLKEDE BENZİN FİYATI GEÇEN YILA GÖRE 1,30 DOLARA ARTTI

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı bugün 82,6 dolar seviyesine kadar yükselirken, bu durum araç kullanımının yoğun olduğu ABD'de benzin fiyatlarına da yansıyor.

Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,30 dolar artışla galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 3,42 dolar seviyesinde seyrediyor.